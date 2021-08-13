Госпогранкомитет Беларуси: Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе. Кадр из видео Госпогранкомитета Бларуси.

- Сегодня, 13 августа, со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошёл на участке пограничной заставы Беляны, сообщил Госпогранкомитет Беларуси и опубликовал соответствующее видео. На нем видно, как из зеленого тентованого грузовика выходят люди и пересекают вспаханную полосу. - Стоит отметить, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши.

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