Александр Лукашенко на школьной доске нарисовал проект деревни будущего

Лукашенко мелом на доске нарисовал проект деревни будущего. Фото: Пул Первого

Президент Беларуси Александр Лукашенко с помощью мела на школьной доске показал, как будут развиваться деревни и агрогородки в будущем во время рабочей поездки в Рогачевском районе, пишет БелТА.

Такой формат был выбран для встречи с жителями агрогородка Тихиничи Рогачевского района, в котором проживает полторы тысячи человек, в рамках проекта «Деревня будущего».

Для встречи на улице были установлены скамейки для людей, а президенту подготовили мел и доску, чтобы он мог наглядно все объяснить. Лукашенко отметил, что он в свое время работал учителем, и теперь ему этот опыт пригодился.

Как сообщает «Пул Первого», местные жители предложили выставить нарисованный президентом рисунок на аукцион.

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