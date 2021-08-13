Лукашенко заявил, что разрабатываемую в Беларуси вакцину от коронавируса можно будет оперативно приспособить к любому штамму

Белорусскую вакцину можно будет приспособить ко всем штаммам коронавируса. Фото: Dailymotion

Разрабатываемую в Беларуси вакцину от COVID-19 можно будет оперативно приспособить к любому штамму. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, сообщает БелТА.

– Будем приспосабливать вакцину под будущие болезни. Мы производим вакцину такую, чтобы приспособить ее к любому изменению, к любому штамму этого вируса, – сказал Лукашенко.

Он рассказал, что вопросы о вакцине рассматривались на совещании в Витебском районе во время посещения предприятия, где будет налажено производство белорусской вакцины.

Президент рассказал, что вчера на мероприятие привезли в пробирке отечественную вакцину.

– Знаете, многие будут ерничать: да ну, там белорусы что-то сделали. Меня убедил тот, кто разрабатывал эти вакцины. Он говорит: товарищ Президент, если кто-то не верит, я могу взять из пробирки эту экспериментальную вакцину и себе уколоть. Я говорю: подожди, не надо, ты должен нам произвести полмиллиона доз вакцин, мы ее проверим, как положено, а потом запустим в производство, – сказал Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси в четверг, 12 августа, посетил в Витебском районе предприятие «БелВитунифарм», где планируется организовать производство белорусской вакцины от коронавируса. Она должна выйти в «гражданский оборот» в 2023-ем году.

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