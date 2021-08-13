В Беларуси - рекорд суточных заражений коронравирусом с конца весны. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1425 пациентов с COVID-19, выписаны - 1426 пациентов, об этом сообщает Минздрав. Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 458.847 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 453.024 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Сообщается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19.356 тестов. Всего в стране проведено 7.503.024 теста.

Также явились свежие данные по вакцинации. Более 1,49 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,18 млн. человек прошли полный курс вакцинации.

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