Zеrkаlо.iо и другие аналоги ТUТ.ВY в соцсетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Фото: МВД Беларуси.

- Медиа-ресурс ТUТ.ВY и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщает МВД Белруси. - Такое решение сегодня,13 августа, вынес суд Центрального района Минска по заявлению Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды.

В список запрещенных попали интернет-ресурсы tut.bу, zеrkаlо.iо, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Вконтакте, TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов.

В МВД напомнили, что за репост информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ДФР Беларуси возбудил 20 уголовных дел за зарплаты в конвертах. Органы финансовых расследований заявили о выявлении нескольких десятков таких нарушений – выдали «серых» зарплат на 11 миллионов рублей

Воскресенский назвал дату, когда Лукашенко может принять решение о помиловании 100 человек. Он добавил, что не может озвучить фамилии 100 человек из эстетической точки зрения

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь 19 человек, двоих пустили в страну. При этом в Службе охраны госграницы Литвы не стали раскрывать причины, почему два человека смогли пройти через границу

Компания «Евроторг» опровергла слухи о продаже сети российскому «Магниту». В компании заверили, что она органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение

Дожди, грозы и до +30°С: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в выходные 14 и 15 августа. На субботу объявлен желтый уровень опасности

ВОЗ намерена создать новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса. В организации также призвали все правительства деполитизировать ситуацию и сотрудничать в целях ускорения исследований происхождения коронавирусной инфекции

Лукашенко прибыл в Рогачевский район с рабочей поездкой. Ему доложат о ходе уборочной кампании, социально-экономическом развитии региона