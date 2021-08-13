Беларусь ограничила ввоз птицы из Западной Африки из-за птичьего гриппа

Беларусь ограничила ввоз птицы из Тоголезской Республики Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Беларусь ограничила ввоз птицы из Тоголезской Республики (Западная Африка) из-за угрозы птичьего гриппа. Об этом рассказали в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Всемирная организация здравоохранения животных сообщила о выявленных случаях заболевания птиц высокопатогенным гриппом на территории Тоголезской Республики.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Тоголезской Республики зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим введено временное ограничение на ввоз в Беларусь из этой страны живой птицы, яиц, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев.

В департаменте проинформировали о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Птичий грипп – контагиозная болезнь, при которой у птиц наблюдается угнетение, отеки, поражение органов дыхания и пищеварения. Заболевание птиц гриппом предполагает соблюдение жестких карантинных мер, а также проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

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