Стало известно, сколько денег от государства получат белорусские спортсмены за медали на Олимпиаде в Токио.

Президент Беларуси подписал распоряжение о призах и вознаграждениях за спортивные результаты на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, сообщает Национальный правовой интенет-портал Республики Беларусь

За золото на Олимпийских играх спортсмены из Беларуси получат денежный приз в размере 12 тысяч базовых величин ($139 тысяч), за серебро — 6 тысяч базовых величин ($69 тысяч), за бронзу — 4 тысячи базовых величин ($46 тысяч).

Тренерам и другим специалистам, которые готовили олимпийцев, тоже выплачиваются вознаграждения — от 20% до 100% от стоимости призовых подопечного спортсмена (в зависимости от степени участия).

Для белорусов эта летняя олимпиада стала самой неудачной в истории — всего 7 медалей (одна золотая и по три — серебряные и бронзовые):

золото: Иван Литвинович (прыжки на батуте),

серебро: Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов (оба — вольная борьба), женская байдарка-четверка (Маргарита Махнева, Надежда Попок, Марина Литвинчук, Ольга Худенко),

бронза: Максим Недосеков (прыжки в высоту), Алина Горносько (художественная гимнастика), Ванесса Колодинская (вольная борьба).

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