Из лагеря мигрантов в Литве сбежали 32 человека – через подкоп под забором

Из лагеря мигрантов в Литве сбежали 32 человека. Фото: Delfi.lt
В ночь на 13 августа из лагеря мигрантов в Литве сбежали 32 человека. Об этом сообщает Delfi.
Как рассказал заместитель главы администрации мэрии Алитусского района Виргилиюс Пранскявичюс, мигранты сделали подкоп под забором. Территорию охраняют военные и сотрудники СОБ, ведется видеонаблюдение.
Исчезновение было замечено только благодаря работникам муниципалитета – беглые не пришли за талонами на еду.
– Мы считаем, что пойдут к железной дороге, а вдоль нее в Польшу, – рассказал представитель местного муниципалитета.
По предварительным данным, беженцы – граждане Ирака. Беглых нелегалов ищут с помощью вертолета.
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