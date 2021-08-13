Лукашенко пословицей объяснил, почему в Литве политический кризис

Лукашенко возмутился тем, как содержат нелегальных мигрантов в стране-соседке. Фото: president.gov.by

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, 13 августа Лукашенко совершает рабочую поездку в Рогачевский район.

Выступая перед сельчанами в агрогородке Тихиничи, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поднял тему миграционного кризиса, пишет БелТА.

Он рассказал о том, что Беларусь тратила деньги, защищая литовцев, поляков и других. Однако затем ситуация обострилась, ЕС, по словам Лукашенко, перестал финансировать строительство центров временного содержания для нелегальных мигрантов.

- Я что, за свой счет буду это строить?! И потом, против Беларуси ввели санкции. Вы что, вообще, очумели, я вас буду после этого защищать? Вы меня повесить хотите, а я должен вас защищать? Нет, - категорично заявил он.

Кроме того, Лукашенко вновь повторил о том, что страны ЕС «позвали мигрантов»:

- Позвали их - берите. Не справились. Около 5 тысяч сегодня в Литве мигрантов, - рассказал он.

Также Лукашенко сказал о ненадлежащем содержании мигрантов, возмутился - «у нас скотину так не держат». По его словам мигрантов не кормят, а среди мигрантов беременные женщины и дети.

- Выбрасывают прямо на границе. Мы забираем, лечим, спасаем, а что ж делать, - поделился Лукашенко с жителями агрогородка.

А далее риторически заметил, почему в стране-соседке сейчас обострилась ситуация:

- В Литве политический кризис. Это говорят: не рой яму, сам туда попадешь, - заключил он.

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