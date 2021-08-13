15-летний подросток забил до смерти 81-летнего пенсионера, чтобы тот не мешал воровать металлолом

15-летний подросток убил пенсионера, который пытался помешать ему воровать металл. Фото: УВД.

15-летний подросток признался в жестоком убийстве 81-летнего пенсионера. Это произошло в одной из деревень Гродненского района, куда юноша приезжал навестить бабушку.

Оказалось, что юноша заметил лежащий во дворе пенсионера металлолом. Он заказал автомобиль с манипулятором, чтобы вывезти металл, на то время, в которое, как ему казалось, пенсионера не будет дома. Однако тот оказался дома и, заметив, что его имущество похищают, попытался помешать подростку.

-Молодой человек избил пенсионера и все равно похитил металл, который впоследствии сдал на одном из приемных пунктов, - рассказал старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

Тревогу забил сын пенсионера, когда тот перестал выходить на связь. Он приехал в дом отца вместе с участковым инспектором милиции и обнаружил его труп. Подозреваемого юношу задержали, он признался в содеянном.

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