Стало известно, сколько арбузов соберут в Беларуси в 2021 году

В Беларуси предполагают собрать 700 тонн арбузов. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Министерство сельского хозяйства Беларуси прогнозирует , что в 2021 году в Беларуси соберут около 700 тонн арбузов. Об этом сообщает Агроньюс.

Всего арбузы в Беларуси возделываются на площади в 50 гектаров. По сравнению с прошлым годом площади не увеличились. Арбузы выращивают как сельзозорганизации, так и фермерские хозяйства. Так, 13 гектаров под арбузы отведены в ОАО «Радостовский» Дрогичинского района, 10 – в КФХ ДжерАгро Мостовского района,5 гектаров – в ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» Кировского района. На восьми гектарах выращивает арбузы Игорь Гинько в Гомельском районе.

Первые арбузы уже поспели, сообщает издание.

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