Будет удобнее уборочную с высоты рассматривать: вот какой оригинальный подарок вручил Лукашенко глава Гомельской области

Вот что Александру Лукашенко подарил председатель Гомельского облисполкома. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Во время рабочей командировки президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на Гомельщину ему вручил подарок глава области. Фото и видео подарка опубликовал телеграм-канал «Пул Первого»

Лукашенко опробовал подарок главы Гомельской области. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подарил Александру Лукашенко прикладной подарок - бинокль. Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал упаковку подарка, на которой написано, что производитель - ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор».

Лукашенко подарили малогабаритный бинокль. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Малогабаритный бинокль, который подарили Лукашенко на Гомельщине, пригодится ему в поездках по Беларуси, считают в телеграм-канале «Пул Первого»:

«Рогачевский завод «Диапроектор» производит бинокли. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

- Теперь еще удобнее уборочную с высоты рассматривать. Впрочем, не только уборочную, - написали в телеграм-канале «Пул Первого» под фото, где Лукашенко смотрит в иллюминатор через бинокль.

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