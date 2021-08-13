Журналистку BBC, которая была на «Большом разговоре с президентом» и задала вопрос Лукашенко, высылают из России

Корреспондент BBC в Москве Сара Рейнсфорд должна будет покинуть Россию. Фото: стоп-кадр | видео YouTube ATN: новости Беларуси и мира

Стало известно о том, что корреспондента BBC в Москве Сару Рейнсфорд, которая задавала 9 августа во время «Большого разговора с президентом» вопрос Александру Лукашенко, высылают из России. Об этом написало Bloomberg,

Сообщается, что Сару Рейнсфорд обязали покинуть Россию до конца августа, именно 31 август истекает срок ее действующей визы, и она должна выехать до этой даты. А в продлении визы журналистке BBC отказали. В информагентстве уточнили, что отказ в продлении визы объяснили тем, что в Великобритании якобы дискриминируют российские СМИ, отказывая в визах российским репортерам. Таким образом, это зеркальный ответ.

Напомним, 9 августа корреспондент BBC в Москве Сара Рейнсфорд была аккредитована на «Большой разговор с президентом». В годовщину выборов - 9 августа она задала президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко вопрос о пытках и политзаключенных. Вот, что на информацию о пытках ответил Лукашенко. Похожий вопрос ему задавали и позже в течение пресс-конференции и Лукашенко тогда рассказал, кого именно избивали на Окрестина в августе 2020-го года.

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