Минздрав о результатах расследования вспышки ковида в оздоровительном центре: «Коронавирус завезли дети»

В Минздраве Беларуси рассказали, как идет расследование вспышки ковида в детском лагере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство здравоохранения Беларуси завершает расследование вспышки коронавирусной инфекции в оздоровительном центре «Лесная поляна». О том, что в детском лагере зарегистрированы случаи заболевания ковидом, сообщалось 12 августа.

Сейчас в «Лесной поляне» ситуация стабилизировалась, продолжаются противоэпидемические мероприятия, работает комиссия Минздрава. Анализ ситуации показал, что коронавирус «завезли» дети, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

"На некоторое время в центре будут запрещены массовые мероприятия, сейчас введен масочный режим - дети с 6 лет носят маски в закрытых помещениях, а в зданиях проводится постоянная дезинфекция. Как показывает анализ ситуации - коронавирус "завезли" дети. Первые случаи стали регистрироваться спустя 7 дней после заезда. Мы знаем, что укладывается в инкубационный период, поэтому такие случаи не исключены», - цитирует Александра Тарасенко официальный телеграм-канал Минздрава.

По словам Тарасенко, зарегистрированы случаи заболевания ковидом не только среди детей, но и среди персонала. Предполагается, что в лагерь завезли индийский штамм коронавируса.

Всех детей, педагогов и сотрудников «Лесной поляны» протестировали на ковид, чтобы выявить бессимптомных носителей.

Потоки детей разграничили: здоровые дети и те, у кого положительный тест, размещаются в разных корпусах. Те, у кого есть симптомы коронавирусной инфекции (температура, головная боль, першение в горле), отправлены на лечение в Островецкую ЦРБ, рассказала начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

Когда закончится период изоляции, детей повторно протестируют и организованно вывезут из лагеря.

Тз резерва Минздрава в детский оздоровительный центр переданы экспресс-тесты для определения антигена, а также запас масок, респираторов, комбинизонов, дезсредств, пульсокстметры и бесконтактный термометр, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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