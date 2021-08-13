Ежедневно 1 млн рублей из бюджета - на лекарства: вот как скорректируют бюджет Минска

Бюджет Минска скорректируют и вот на что перенаправят деньги. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пятницу, 13 августа, стало известно о том, что на 28-ой внеочередной сессии Минского горсовета депутатов был скорректирован бюджет Минска. Об этом проинформировало БелТА.

Сообщается, что проект корректировки столичного бюджета формировался с учетом социально-экономических приоритетов.

В приоритете - система здравоохранения, и примерно 59 миллионов белорусских рублей затратят на лекарства и изделия медназначения.

- Ежедневно на лекарственное обеспечение учреждений здравоохранения из бюджета города направляется более 1 миллиона рублей, - прокомментировала начальника главного финансового управления Мингорисполкома Татьяна Астрейко.

Еще 9 миллионов рублей пойдут на «удешевление стоимости лекарств», отпускаемых в аптеках нуждающимся гражданам. Часть средств направят на транспортные расходы в системе здравоохранения - скорые в пандемию стали ездить чаще.

Уточняется, что с января 2021-го года на охрану здоровья из бюджета Минска уже было изыскано свыше 200 миллионов рублей.

Еще часть скорректированных сумм затратят на образование: содержание учреждений, текущий ремонт и т.д. В фокусе и так называемая среда обитания горожан. Для текущего ремонта минских улиц, придомовых территорий и озеленение затратят еще 13,4 миллиона белрублей.

- Второй блок расходов - инвестиционный. На финансирование инвестиционной программы дополнительно изысканы 45,5 миллиона рублей, - уточнила специалист Мингорисполкома.

Также из бюджета Минска намерены изыскать резервы для капремонта медучреждений, в том числе модернизацию некоторых объектов, обустройство мест для занятий физкультурой и спортом, закупку коммунальной техники, капремонта жилого фонда и замену лифтов и другие.

- На восстановление средств резервного фонда Мингорисполкома изысканы 4 миллиона рублей, ранее направленные на строительство первого участка третьей линии метрополитена. Сейчас оно продолжается за счет кредитных ресурсов. Восстановленные средства пойдут на создание подушки безопасности на случай непредвиденных расходов. Еще перераспределяются бюджетные ассигнования между объектами и организациями, заказчиками работ в рамках инвестпрограммы Минска на 2021-ый год - 5,5 миллиона белорусских рублей, - подытожила Татьяна Астрейко.

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