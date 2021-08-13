Попросилась домой: певицу МакSим выписали из больницы

Певица МакSим уже выписалась домой после тяжелой болезни. Фото: Inctagram @sokllovamargarita

Стало известно о том, что 13 августа российскую певицу МакSим выписали из больницы. Об этом на странице в Инстаграме написала менеджер певицы Маргарита Соколова.

Менеджер Марины Максимовой рассказала, что МакSим сама настояла на том, чтобы ее выписали домой.

- Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать, - написала в своем посте в соцсети Соколова.

Также она утонила, что на дому МакSим останется под наблюдением врачей. Ей будет оказываться профессиональная медпомощь на дому.

- Предстоит долгий путь восстановления и лечения. Пожелайте ей здравия и многая лета! - попросила подписчиков Соколова.

Напомним, что 38-летняя российская певица провела в больнице примерно 2 месяца, полтора из которых находилась в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Диагноз артистки не разглашается, однако ранее сообщалось, что ее тесты на коронавирус были отрицательными. Не так давно - 3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, а уже 9 августа перевели из реанимации в обычную палату.

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