Мошенники предлагают белорусам поиграть в игру от имени «Газпромнефти». В чем суть развода и как не обмануться

Чтобы не попасться на уловки аферистов, проверяйте акции и розыгрыши на официальный сайтах организаций! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Милиция и «Газпромнефть» предупреждают о мошенничестве, которое совершается от имени сети АЗС «Газпромнефть». Белорусам в мессенджеры приходит рассылка о том, что сеть АЗС якобы проводит рекламную акцию. Обещают крупный выигрыш. Чтобы стать претендентам на выигрыш, нужно ответить на несколько простых вопросов и рассказать о розыгрыше друзьям.

Сеть АЗС «Газпромнефть» на официальном сайте разместила информацию, что такого розыгрыша она не проводит. Действительно, на сайте предприятия есть информация обо всех акциях и розыгрышах. Акции, в которой предлагают принять участие аферисты, в этом списке нет. На предприятии напомнили, что ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт" не проводит никаких акций на сторонних ресурсах.

В управлении по противодействию киберпреступности МВД Беларуси напомнили первый признак мошеннических розыгрышей. Чтобы распознать аферистов, иногда нет нужды тщательно изучать их рассылки. Обратите внимание на сумму обещанного приза или выигрыша. Мошенники обещают, как правило, очень большие денежные выигрыши или крупные призы (автомобиль, круиз, драгоценности), которые можно выиграть без каких-либо усилий или совершив простейшие действия.

-Прежде чем участвовать в каких-либо рекламных розыгрышах, стоит проверить официальные информационные ресурсы указанных организаций, которые могут подтвердить, проводится ли вообще подобный конкурс. При этом не стоит переходить по ссылкам от неизвестных, а вводить адрес, либо поисковый запрос в браузере следует вручную,- напомнили в МВД.

БУДЬ В КУРСЕ!

-Как правило, мошенники обещают нереально большие суммы выигрышей или очень ценные призы, для выигрыша которых не надо прилагать никаких усилий или нужно сделать что-то очень простое (ответить на элементарные вопросы, пройти примитивный тест, отправить информацию об «акции» друзьям и так далее).

-Помните: для того, чтобы выиграть в лотерею, нужно как минимум купить лотерейный билет! Если вы не регистрировались в качестве участника официального розыгрыша, акции, призового марафона, не передавали организаторам свои контактные данные, но вас приглашают получить приз, велика вероятность, что это мошенничество. Розыгрышей среди «всех номеров телефонов», «всех держателей карточек», «всех, чье имя начинается на букву А» просто не бывает.

-Если вам предлагают перевести куда-либо деньги, чтобы получить приз, то вы стали жертвой аферистов. Выигрыш влечет за собой определенные налоговые обязательства, но уплатить налог счастливчики должны в порядке, предусмотренном законодательством. Если вас просят перевести деньги на счет какой-то организации или частного лица, не делайте этого, чтобы не стать жертвой обмана.

-Если для получения выигрыша вам предлагают ввести в какую-то форму или передать кому-либо данные своей банковской карты или другую персональную информацию, будьте осторожны – вас пытаются обмануть мошенники!

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