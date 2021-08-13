Видеофакт. В Рогачевском районе Лукашенко подарили упитанного кролика: а вот еще какая живность есть у него на подворье

Многодетная семья сельчан подарила Лукашенко кролика с собственного подворья. Фото: president.gov.by

В телеграм-канале «Пул Первого», приближенного к пресс-службе президента, было опубликовано видео из рабочей поездки президента Республики Беларусь в Рогачевский район. На видео многодетная семья Выдронок, жители агрогородка Тихиничи, дарит Лукашенко кролика с собственного подворья, происходит интересный диалог.

- Властелины села! - такими словами приветствовал Лукашенко подходящую к нему семью сельчан.

- Да, мы здесь - всем семейством нашим большим, - ответила мама трех мальчишек и девочки, подходя к Лукашенко. - Здравствуйте, мы очень рады вас видеть - это наши младшие, наши двойняшки.

- Я вижу, - заметил Лукашенко. - Молодцы! А это старшенькая?

- Старшенькая - помощница, - пояснила сельчанка.

- Ты мне что-то принесла? - спросил Лукашенко, обращаясь к девочке.

Лукашенко спросил у сельчан, не жалко ли им отдавать собcтвенного кролика ему. Фото: стоп-кадр | видео "Пул Первого"

А ее мама объяснила:

- У нас свое подсобное хозяйство небольшое. Это кролик, - рассказала женщина, пока девочка развязывала крышку плетенной корзинки с кроликом внутри. - Рыжик наш.

- И вам не жалко мне его отдавать, - поинтересовался Лукашенко.

- Нет - вы что?! - удивилась многодетная белоруска.

Лукашенко пообщался с многодетной семьей сельчан и вручил свои подарки. Фото: president.gov.by

Собравшиеся жители агрогородка начали аплодировать. А Лукашенко, поглаживая кролика рассказал:

- У меня много кроликов - для него я место найду, - пообещал он и, поглаживая кролика, добавил. - Хороший, хороший.

- А мы вот только начинаем, - заметила женщина.

Затем Лукашенко вручил детям из семьи подарки.

- Так, вот это маме и папе не давать - это вам! - в шутку пояснил он ребятам. - А это можешь - маме.

Семье вручили подарки в фирменных пакетах с надписью «президент».

Лукашенко часто дарят живность для подворья. Например в 2020-ом году - петуха, кур и инкубатор. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Раньше Александр Лукашенко не раз рассказывал о том, что у него есть подсобное хозяйство. Например, в апреле 2020-го года в Смолевичском районе Лукашенко подарили для президентского подворья петуха, четырех куриц и инкубатор для выведения куриного приплода. Тогда же в пресс-службе рассказали, что в хозяйстве Лукашенко и кролики, и коровы, и козы, и масса другой домашней живности. А сам Александр Лукашенко поделился своей отдушиной:

- У меня сейчас, по-моему, 11 коров. А позавчера зашел на ферму, где у меня козочки. И вот там маленькие козочки - только приплод появился - совсем еще маленькие. Я открываю, и там как снег - все маленькие, белые-белые, вот как халат этот белые. Это отдушина… А ты говоришь - коронавирус, коронавирус! Вот лечение от вирусов, - поделился он.