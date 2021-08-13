Белорус на фуре попал в ловушку на дороге в Сотьельо. Это как знаменитый питерский мост «газель не пройдет», только в Испании и для фур

В Испании застряла фура с белорусским водителем, мужчину несколько дней кормили местные жители.Фото: elcomercio.es.

О приключениях белоруса-дальнобойщика в Сотьельо – небольшом городке в испанской провинции Астурия – рассказывает belmir.by со ссылкой на испанское издание El Comercio.

Фура с грузом 21 тонны гидроксида магния, который перевозили из Минска, в 500 метрах от места назначения попала в ловушку, в которую здесь постоянно попадают большегрузы. Это как знаменитый питерский мост «газель не пройдет». Вверху этой спускающейся дороги много крутых и извилистых поворотов, а внизу проезд ограничивает тоннель шириной 2,8 м и высотой 1,9 м, через который не могут пройти габаритные транспортные средства, пишет издание. Тем не менее навигаторы приводят водителей в ловушку, препятствия они почему-то не принимают в расчет.

Белорусский дальнобойщик провел в ловушке, по разным данным, от трех до пяти дней, пока транспортная компания не урегулировала вопросы со страховкой. Все это время местные жители кормили его, а некоторые приглашали к себе в дом, чтобы мужчина мог принять душ. Испанцы общались с белорусом через интернет-переводчик.

В этой местности такие ситуации происходят один-два раза в месяц, пишет издание со ссылкой на местных жителей.

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