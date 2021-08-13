«Самим странам это решать»: в ВОЗ аккуратно прокомментировали обязательную вакцинацию

В ВОЗ заявили, что не выступают в пользу обязательного характера вакцинации от COVID-19. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Появился комментарий официального представителя Всемирной организации здравоохранения относительно обязательного характера вакцинации от коронавируса, пишет ТАСС.

Так по словам представителя организации Фадела Шаиба, ВОЗ не выступает за то, чтобы вакцинации от коронавируса был дан обязательный характер.

- ВОЗ не высказывается в пользу обязательной вакцинации, - подчеркнула Шаиба.

Представитель ВОЗ озвучила основную рекомендацию, которая состоит в том, что приоритетнее работа над информкампаниями, а также шагами для того, чтобы вакцины были доступными для приоритетных групп, нуждающихся в вакцинации в первую очередь.

- Вакцина - это один из инструментов, имеющихся у нас, чтобы покончить с этой пандемией, - уточнила представитель ВОЗ.

Так как в организации считают, что наилучшая результативность будет достигнута при вакцинации людей из так называемых приоритетных групп. Причем, когда они обладают всей достоверной информацией, на основании которой они и делают выбор о прививке.

А возвращаясь к теме вероятности обязательной вакцинации, Фадела Шаиба повторила:

- Самим странам это решать, - подытожила она.

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