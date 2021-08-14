Президент Латвии посоветовал мигрантам просить убежище в Беларуси

Латвия намерена установить ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью. Фото: www.iem.gov.lv

Беларусь – безопасная страна, в которой соблюдаются права людей из третьих стран, поэтому такие люди могут просить у нее убежища. Такое мнение высказал президент Латвии Эгилс Левитс.

– Укрепление границ Латвии, национальная безопасность Латвии стоит на первом месте […] С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси, – сказал Левитс, его слова приводит агентство «РИА Новости».

Напомним, что ранее правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов. Власти Латвии планируют построить стену на границе, чтобы остановить попытки перехода беженцев на латвийскую территорию. Полиция республики из-за ситуации с мигрантами отправила спецназ на границу с Беларусью.

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