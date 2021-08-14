Медовый Спас и Успенский пост 2021 отмечают православные: что можно и чего нельзя делать 14 августа

Первый Спас, который еще называют Медовым, отмечают православные 14 августа. Фото: pixabay

Первый Спас, который еще называют Медовым, отмечают православные 14 августа. Это праздник посвящен первому дню Успенского поста (он продлится две недели), а также Всемилостивому Спасителю. Затем будет Яблочный, посвященный Преображению Господнему, и последний – Ореховый Спас – считается торжеством, связанным с перенесением Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Считается, что с этого дня начинает уходить, а погода становится более прохладной.

Что можно делать на Медовый Спас

В народе верили, что в этот день нужно собирать мед, освящать его в церкви и угощать свежим урожаем соседей.

Кроме того, раньше на Медовый спас было принято купать домашних животных и совершать различные заговоры, чтобы те хорошо пережили предстоящую зиму.

Также 14 августа стоит сделать хотя бы одно доброе дело – помочь одиноким старикам или сиротам, отдать нуждающимся одежду и обувь или накормить нищих.

Считается, что хорошо в этот день заниматься сбором лекарственных трав. Их сушат на зиму, делают обереги.

На Медовый Спас у наших предков было принято, чтобы мужчины работали на полях, а женщины и дети шли в лес собирать малину.

Чего нельзя делать 14 августа

Поскольку в этот день начинается строгий Успенский пост, верующие должны полностью отказаться от продуктов животного происхождения. Фото: pixabay

Поскольку в этот день начинается строгий Успенский пост, верующие должны полностью отказаться от продуктов животного происхождения. Разрешено употреблять растительную пищу по понедельникам, средам и пятницам. Во вторник и четверг допускается есть отварные овощи без масла, которое можно употреблять только по субботам и воскресеньям. Также считается, что до начала Яблочного Спаса лучше не есть виноград и яблоки.

В первый день Успенского поста нельзя злиться, ругаться и ссориться. Запрещается также и шумно разговаривать, петь, поскольку раньше люди верили, что так можно напугать пчел. Верующие считают, что категорически нельзя 14 августа делать уборку в доме и заниматься тяжелой работой.