Фотофакт: памятный знак единству белорусского народа создают в Могилеве. Фото: pixabay

Памятный знак, посвященный единству белорусского народа, намерены установить в Могилеве. Об этом сообщили в Могилевском горисполкоме, пишет mogilevnews.by.

Разработкой знака занимается могилевский скульптор Александр Миньков. Он рассказал, что скульптурная композиция планируется в виде стоящего на постаменте цветка василька – символа Беларуси – с огибающим его верхнюю часть рушником с орнаментом (он символизирует связь времен, поколений и единение народа).

По авторскому замыслу эстетическим и смысловым дополнением памятного знака будут колоски с зернами. В этом контексте они будут означать не только плодородие, благополучие и богатство, но и сам народ.

Памятный знак, посвященный единству белорусского народа, намерены установить в Могилеве. Эскиз предоставлен автором знака

Высота скульптурной композиции будет 2 метра 80 см, ширина – 1 метр 20 см. Изготовят его из уральского гранита.

Ожидается, что установят знак на площадке возле диагностического центра, которую планируют назвать площадью Народного единства. Первое празднование Дня народного единства пройдет 17 сентября. Именно к этому дню и планируют реализовать проект.

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