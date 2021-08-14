Подросток сорвался с крыши заброшенного здания в Пинске

Подросток в Пинске попал в больницу с травмами после того, как случайно сорвался с крыши заброшенного здания. Фото: pixabay

Подросток в Пинске попал в больницу с травмами после того, как случайно сорвался с крыши заброшенного здания. Инцидент произошел 11 августа. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия, 11 августа 14-летний мальчик гулял со своим другом по улице Крупской в Пинске. Около 14 часов они поднялись на крышу заброшенного строения, где ребенок случайно сорвался вниз с высоты более 3 метров и при падении ударился о бетонные кольца, расположенные на земле под козырьком», – рассказали подробности в СК.

После этого подросток позвонил матери и сообщил ей, где находится. Также он рассказал, что упал с крыши здания. Мать вызвала ему бригаду скорой медицинской помощи.

«Мальчик с тяжелыми травмами госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Следствнно-оперативной группой проведён осмотр место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы и родственники пострадавшего. По данному факту Пинским МОСК проводится проверка», – добавили в СК.

Следователи также напомнили, что заброшенные здания и строения – это не место для детских игр. Родителям следует рассказывать детям об опасности, которая подстерегает их на стройках, в ветхих и заброшенных зданиях, водонапорных башнях.

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