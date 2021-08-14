«Для нас это смешно»: Лукашенко рассказал о своем отношении к ЛГБТ и однополым бракам

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как относится к ЛГБТ-движению в странах Запада и к однополым бракам. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как относится к ЛГБТ-движению в странах Запада и к однополым бракам. Свое мнение по этому вопросу он высказал накануне во время рабочей поездки в Рогачевский район, комментируя миграционный кризис в Евросоюзе. Соответствующее видео показал телеканал СТВ.

Так, Лукашенко полагает, что Европа считает его врагом в том числе из-за того, что он «не вывешивает радужные флаги». Он также высказал мнение, что Запад сам позвал к себе мигрантов, потому что там нужны рабочие руки.

– Им нужны чужие рынки сбыта, им нужны рабочие руки. Вот миграционный кризис. Чего они туда ринулись из Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии? Чего они туда ринулись? Они их позвали. Потому что в Германии уже некому работать, в Литве людей не осталось. В Польше, на Западе нет людей. Рожать женщины не хотят, а сейчас же уже лозунг выкинули: семья – это женщина с женщиной, мужик с мужиком. Какие дети будут? Вот вы смеетесь и правильно делаете. Потому что для нас это смешно, а у них это норма. Вот они услышат мой разговор сегодня, что я начинаю их там, как у нас в народе говорят, подкалывать, подшучивать, троллить, я враг. Раз я ЛГБТ это не признаю, радужные флаги не выбрасываю, я враг, – считает Лукашенко.

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