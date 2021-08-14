Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 августа 2021 года: 1 тыс. 151 новых случаев COVID-19 и 11 смертей

За прошедшие сутки в республике выявлены 1 тыс. 151 новых случаев COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу 14 августа. Так, за прошедшие сутки в республике выявлены 1 тыс. 151 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 1 тыс. 079 пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 459 тыс. 998 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 454 тыс. 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус», – добавили в Минздраве.

Умерли за сутки 11 пациентов с COVID-19. При этом за все время распространения инфекции на территории Беларуси скончались 3 тыс. 593 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что за прошедшие 24 часа специалисты провели 18 тыс. 610 тестов. Всего в стране выполнено уже 7 млн. 521 тыс. 634 таких анализа.

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