Стало известно, сколько потратят на повышение зарплат бюджетников в Беларуси из резервного фонда президента

Белорусское правительство распорядилось выделить в 2021 году из резервного фонда президента 206,35 млн рублей на повышение зарплат бюджетников Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусское правительство распорядилось выделить в 2021 году из резервного фонда президента 206,35 млн рублей, чтобы покрыть расходы, связанные с дополнительным повышением зарплаты бюджетников. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Деньги также пойдут на выплаты надбавок медработникам. Документ вступает в силу после опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 4 мая.

В частности, из указанной суммы 187,94 млн рублей перечислят консолидированным бюджетам областей в виде межбюджетных трансфертов. Еще 18,586 млн рублей направят госорганам. Эти средства передадут Республиканскому госпиталю и областным медслужбам Департамента финансов и тыла МВД, войсковым частям и медучреждениям Минобороы, а также РНПЦ и ряду учреждений здравоохранения республиканского уровня, которые находятся в ведении Минздрава и Минспорта.

Напомним, что о повышении зарплат бюджетников стало известно в пятницу, 13 августа. Они вырастут с 1 августа. Дело в том, что правительство решило повысить со 195 до 198 рублей базовую ставку, к которой привязаны эти зарплаты.

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