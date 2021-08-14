Погранкомитет опубликовал видео с избитым иракцем, доставленным к белорусской границе

Очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе, заявили в ГПК. Фото: скриншот видео

Очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси.

«Инцидент произошел на польско-белорусском участке границы, охраняемом Гродненской погрангруппой. Польские стражи границы доставили иностранца, имеющего телесные повреждения, к линии границы. У мужчины, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь. Не получив помощи от польских силовиков, он обратился к белорусским пограничникам. Те прямо на линии границы промыли рану и наложили стерильную повязку», – говорится в сообщении.

По данным пограничников, мужчина пояснил, что заявлял ходатайство о предоставлении статуса беженца в Польше. Также отмечается, что он намерен повторить попытку, «несмотря на принимаемые польской стороной насильственные действия в отношении беженцев».

Тем временем президент Латвии Эгилс Левитс посоветовал мигрантам просить убежища в Беларуси, поскольку для них это безопасная страна.

– С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси, – сказал Левитс.