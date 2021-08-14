В семье Лукашенко чуть не случилось пополнение. Фото: скриншот видео president.gov.by

В семье президента Беларуси Александра Лукашенко чуть не случилось пополнение. Об этом сообщает 14 августа Telegram-канал «Пул первого». Там же опубликовано соответствующее видео.

В субботу Лукашенко решил нарубить дров, в этот момент едва не обрел нового члена семьи.

«Щенок прибежал на рубку и даже обрел кличку – Фёдор. Но оказалось, у любопытного малыша в деревне уже есть дом», – так подписаны кадры.

Напомним, что у Лукашенко уже есть любимая собака, с которой он периодически появляется на публике. Это померанский шпиц по кличке Умка.