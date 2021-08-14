Тимановская прокомментировала свою критику в адрес тренеров в соцсетях во время Олимпиады Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская призналась, что считает не самым умным своим решением критику в адрес тренерского штаба своей сборной в соцсетях на Олимпиаде в Токио.

– Возможно, это было не самым умным поступком критиковать руководство в Instagram в таком эмоциональном состоянии. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, опорочивание на государственном телевидении – для чего все это? – заявила бегунья в интервью немецкому интернет-изданию Zeit Online, ее слова приводит ТАСС.

Напомним, что спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских легкоатлеток отстранили от участия в эстафете 4 х 400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, в итоге тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Она раскритиковала руководство за такое решение и заявила, что оно пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

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Также спортсменка поделилась планами на будущее, признавшись, что рассчитывает продолжить свою спортивную карьеру (подробности).

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Беседа состоялась после того, как Кристина высказала критику в адрес тренеров, решивших отправить ее без предупреждения на эстафету на 400 метров (подробности).

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Кроме того, белорусская спортсменка в интервью японскому телеканалу NHK рассказала, что не чувствует себя в безопасности даже в Польше (подробности).