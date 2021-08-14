Гродненский облисполком планирует ликвидировать детский хоспис. Фото: facebook.com/grodno.children.shospice

Главное управление юстиции Гродненского облисполкома направило в суд исковое заявление о ликвидации благотворительной организации «Гродненский детский хоспис». Об этом сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на письмо которое было направлено в адрес директора учреждения Ольги Величко.

- Главное управление юстиции Гродненского областного исполнительного комитета в ответ на ваше очередное обращение, которое связано с пятым пакетом санкций, сообщает о том, что в Гродненский областной суд было направлено исковое заявление о ликвидации общественного благотворительного объединения «Гродненский детский хоспис», — написано в письме.

Директор детского хосписа Ольга Величко написала, что 14 лет своей жизни отдала учреждению.

- 14 лет моей жизни было отдано детскому хоспису. И мне безмерно повезло с моими коллегами. Мы все эти события воспринимаем оптимистично и реалистично. Нам удалось продержаться более 10 месяцев, и пришла пора модернизироваться, - говорится в сообщении Величко.

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