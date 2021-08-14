Лукашенко рассказал, как свои первые школьные учебники принес в платке, а не в портфеле. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 13 августа, во время рабочего визита в Рогачевский район рассказал, как именно нужно поддерживать многодетные семьи. Видеофрагмент был опубликован в телегам-канале «Пул Первого».

Он отметил, что многодетные семьи нужно стараться обеспечить всеми необходимыми вещами, а не давать «на руки» им деньги.

- Купи для многодетной семьи портфель и учебника, как я это делал. У меня, к сожалению, многодетные семьи были алкашами в основном. Я им деньги не выдавал, но старался сильно поддерживать их. У меня были ответственные: секретарь партийной организации, секретарь комсомольской организации, профсоюзы занимались в основном, - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул еще раз, что никаких денег многодетным семьям «на руки» не давал».

- Они все были на учете у меня – 12 многодетных семей. И никаких денег никому «на руки» не давал. Но я полностью их обеспечивал и еще в совхозную казну старался деньги добавить для того, чтобы потом была возможность их одеть, купить обувь, портфель красивый, как у всех – они ничем от других не отличались, - заявил Лукашенко.

Он также вспомнил свои школьные годы и рассказал, что первые школьные учебники носил в платке, а не в портфеле.

- Я сам прошел через это. Первые свои учебники я принес в платке, а не в портфеле. Нужно работать по месту и так, как вы видите, чтобы людей защитить, чтобы этого неравенства не было, - сказал Лукашенко.

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