В Минске около стелы перевернулась легковушка – за рулем находилась «бесправница» в состоянии алкогольного опьянения. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске около стелы перевернулся легковой автомобиль. За рулем находилась девушка в состоянии алкогольного опьянения, у которой не было прав. Подробности случившегося опубликовали в телерам-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что утром 14 августа водитель автомобиля «Фольксваген» двигалась по проспекту Машерова со стороны улицы Заславской. На пересечении с проспектом Победителей девушка не справилась с управлением и совершила наезд на светофорный объект. После этого автомобиль перевернулся. В результате случившегося никто не пострадал, у автомобиля механические повреждения, - прокомментировали в ведомстве.

В Минске около стелы перевернулась легковушка – за рулем находилась «бесправница» в состоянии алкогольного опьянения. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.

- В ходе разбирательства удалось выяснить, что женщина не имеет права управления транспортными средствами. В момент дорожно-транспортного происшествия водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения: в крови у женщины находилось 0,55 промилле, - рассказали в УГАИ ГУВД Мигорисполкома.

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