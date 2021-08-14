Журналист на аукционе купил 200-летнюю усадьбу Рудницких под Миорами. Фото: www.meridian28.com

Редактор сайта naviny.by Павел Добровольский вместе со своими партнерами купил на аукционе усадьбу Рудницких 1820 года, пишет портал onliner.by со ссылкой на издание.

Стоимость усадьбы составила одну базовую величину – 29 рублей. На реконструкцию усадьбы у новых ее собственников есть четыре года, а сам участок Миорский районный исполком предоставил на 50 лет.

Новые собственники обязаны использовать комплекс для создания «объектов социального, культурно-просветительского назначения или сервиса».

- Двухэтажная усадьба общей площадью 773 квадратных метра была построена в 1820 году для судьи Александра Рудницкого в стиле классицизма. Центр главного фасада выделен четырехколонным портиком с треугольным фронтоном. В отделке фасадов были использованы пилястры, рустовка, профилированные карнизы. Под зданием расположены сводчатые подвалы, - написано в сообщении naviny.by.

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