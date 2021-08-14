США пожертвовали более 110 миллионов доз вакцин от коронавируса 65 странам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соединенные Штаты Америки пожертвовали 110 миллионов доз вакцин против коронавируса 65 различным странам. Как заявил президент США Джо Байден, это в разы больше, чем пожертвования со стороны других стран, включая Россию и КНР, вместе взятых, передает агентство ТАСС.

- Мы отправили более 110 миллионов доз американских вакцин против коронавируса в 65 различных стран, которые находятся в числе наиболее пострадавших от пандемии. Согласно данным ООН, это больше, чем все 24 страны, которые жертвовали какие-либо вакцины другим странам, включая Россию и Китай. Все страны вместе, - сказал Байден. Он подчеркнул, что данные пожертвования вакцины от коронавируса от Америки являются бесплатными.

- Данные пожертвования вакцины против коронавирусной инфекции от США являются бесплатными. Мы их не продаем. Мы это делаем для того, чтобы спасти жизни и положить конец этой пандемии, - заверил Байден.

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