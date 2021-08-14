Елена Воробей высказалась об участии Ольги Бузовой в белорусской версии шоу «Х-Фактор». Фото: odnaminyta.com

Юмористка Елена Воробей в своем Инстаграм высказалась об участии певицы и телеведущей Ольги Бузовой в белорусской версии музыкального шоу «Х-Фактор». Бузова стала одной из наставников в проекте.

- Из новостных лент я узнала, что Ольга Бузова теперь в жюри белорусской версии музыкального шоу «Х-Фактор». И за что это моим землякам? Мое субъективное мнение: Ольга Бузова – это современное оружие массового поражения российского производства, - написала Воробей.

Елена Воробей высказалась об участии Ольги Бузовой в белорусской версии шоу «Х-Фактор». Фото: скриншот с Инстаграм Елены Воробей

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