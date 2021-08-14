Видеофакт. В Костюковичском районе сотрудник милиции выстрелил в дебошира – его госпитализировали

В Костюковичском районе сотрудник милиции выстрелил в дебошира. Фото: ОНТ

В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Костюковичском районе, усмиряя пьяных дебоширов, один из сотрудников милиции применил оружие. Подробности были опубликованы в телеграм-канале МВД.

- В субботу, 14 августа, в агрогородк Муравилье наряд милиции прибыл по вызову на конфликт между соседями. В ходе разбирательства 34-летний мужчина вместе со своим 33-летним братом вели себя агрессивно, набросились на милиционеров с кулаками. Один из них ударил сотрудника милиции и повалил его на землю. Второй милиционер попытался оказать своему коллеге помощь, но его атаковал другой дебошир, - пояснили в ведомстве.

В МВД добавили, что на требования прекратить противоправные действия мужчины никак не реагировали, как и на последующий предупредительный выстрел в воздух.

- Дебоширов смог остановить только выстрел в ногу старшему брату. Нападавший был госпитализирован, - сказали в МВД.

В ведомстве также уточнили, что оба мужчины были с признаками алкогольного опьянения и неоднократно привлекались к административной ответственности. Младший брат ранее был судим за кражу.

Следователями действиям фигурантов будет дана правовая оценка.

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