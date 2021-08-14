Латвийские пограничники за сутки задержали одного мигранта, а 71 – не пропустили. Фото: Государственная пограничная охрана Латвии

Латвийские пограничники за последние сутки пресекли попытки незаконно пересечь границу с Беларусью 71 мигранта. Задержан был лишь одни человек, пишет Delfi.lt.

По данным Государственной службы пограничной охраны, задержан был лишь один человек. Также отмечается, что пограничники не препятствовали этому по гуманитарным причинам, так как у женщины имелись явные признаки инвалидности.

Она стала пока единственным человеком, который был задержан за незаконное пересечение границы с Беларусью с момента введения режима ЧС.

Напомним, что Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью 10 августа.

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