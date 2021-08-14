«Они ликуют»: стало известно, как дочки встретили МакSим дома

Стало известно, как дочки встретили МакSим дома. Фото: Инстаграм Маргариты Соколовой

В пятницу, 13 августа, певицу МакSим выписали из больницы – исполнительница сама на этом настояла.

Родные МакSим тепло ее встретили дома. Особенно были счастливы дочки певицы - 6-летняя Мария и 12-летняя Александра.

- Дети радуются больше всех. Они просто ликуют и восторгаются своей мамой. Они так скучали и так долго ждали ее. Наконец-то они смогли встретиться, - сказала в эфире «Пятого канала» менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.

МакSим продолжит восстанавливаться уже в кругу семьи.

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