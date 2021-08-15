Вот что МИД России сказал о ситуации с журналисткой BBC, которая была на пресс-конференции с Лукашенко

Захарова назвала «несусветной чушью» информацию о том, что непродление рабочей визы Рейнсфорд связано с ее участием в пресс-конференции Лукащенко - «Большой разговор с президентом». Фото: ТАСС

Ранее «Комсомолка» писала о том, что журналистку BBC Сару Рейнсфорд, которая была на «Большом разговоре с президентом» и задала вопрос Лукашенко, высылают из России. Напомним, во время пресс-конференции с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко репортер британского СМИ задала вопрос, связанный с поствыборными репрессиями, пытками и политзаключенными. Лукашенко на это заявил, что «никаких пыток не было, просто нужно было бы что-то придумать».

Ситуацию с корреспондентом BBC в Москве Сарой Рейнсфорд также прокомментировали в МИД России, пишет ТАСС. По словам официального представителя российского дипведомства, решение Москвы насчет Рейнсфорд никак не связано с ее журналистской деятельностью.

Кроме того, Мария Захарова подчеркнула, что попытки связать непродление рабочей визы Рейнсфорд с ее участием в «Большом разговоре с президентом» в Беларуси - это «несусветная чушь».

- Это такая несусветная чушь, потому что это все происходило в течение буквально дня - двух. Мы еще занимались ее возвращением на территорию России, мы еще ей помогали в этом. Я не хочу заниматься конспирологией и думать, что это Би-би-си ее туда специально отправляли, пусть этим аналитики занимаются, - сказала представитель МИДа в эфире российского телеканала «Дождь».

Также Захарова заявила, что за возвращение Рейнсфорд в Великобританию ответственность несет «исключительно ее родина» и что это не связано ни с ее журналисткой деятельностью, ни с политическими взглядами, ни даже с тем, какой она человек.

- Это ответная мера. У человека заканчивалась виза, мы несколько раз предупреждали и говорили об этом. К сожалению, нас не услышали, поэтому было принято такое решение, - уточнила представитель дипведомства России.

А резюмируя, заметила, что российские власти на протяжении долгого времени предлагали Великобритании «разблокировать визовый вопрос с журналистами». Мол, Москва исходила из того, что журналисты должны выполнять свою работу, а то как они это делают - вопрос этики и редакционной политики.

- Наша задача - выдавать визы, выдавать аккредитации и быть открытыми для комментариев. Это не наш выбор заниматься вот таким «разменом журналистов», - подытожила Захарова.

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