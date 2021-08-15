Лукашенко обратился к личному составу Военно-воздушных сил Беларуси

Александр Лукашенко рассказал, что ВВС Беларуси днем и ночью несут боевое дежурство. Фото: БелТА.

В воскресенье, 15 августа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обратился с поздравлениями к личному составу и ветеранам Военно-воздушных сил Беларуси, сообщила пресс-служба президента. В этот день ВВС Беларуси отмечают профессиональный праздник.

В поздравлении он сначала обратился к истории, подчеркнув, что вся история военной авиации является «славной летописью ратных и трудовых подвигов». Лукашенко напомнил о мужестве и героизме белорусских летчиков в годы ВОВ, а также при ликвидации на Чернобыльской АЭС.

- Более 2,5 тысяч воинов-авиаторов с честью выполнили свой интернациональный долг в Афганистане, Анголе и других горячих точках планеты. Больше половины из них были удостоены орденов и медалей, - констатировал он.

Также Лукашенко заметил, что и в наши дни белорусские летчики проявляют лучшие качества, продолжая боевые традиции ветеранов. Он вспомнил подвиги погибших во время тренировочных полетов летчиков Владимира Карвата (1996 год), Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко (2021 год).

- Отвернув самолеты от населенных пунктов и пожертвовав собой, спасли десятки мирных жителей, - подчеркнул он.

В своем поздравлении Александр Лукашенко также рассказал, что сейчас во время охраны воздушных рубежей Беларуси ВВС несут боевое дежурство днем и ночью.

- Осваивают новейшие образцы авиационной техники, надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов, оперативно и эффективно обеспечивают военную безопасность государства, - перечислил он.

А в конце, поблагодарив личный состав и ветеранов ВВС за службу, пожелал «здоровья, счастья, чистого неба и новых успехов в служении родной стране и народу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко обратился к офицерскому корпусу: «Деваться вам некуда».

В Минске 8 июля чествовали выпускников военных вузов и высший офицерский состав (подробности).

Помощь семьям погибших летчиков поручил оказать Лукашенко.

Также он назвал пилотов героями и объяснил причину крушения военного самолета (подробности).

Последний полет разбившегося в Барановичах Як-130: подробности трагедии и героического поступка летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.

На последней записи слышно, как диспетчеры и другие пилоты говорят: «Прыгай! Катапультруйся!» и потом выдыхают «Не прыгали…» (подробности).

Мистическое совпадение: с 1996 года под Барановичами в мае разбивается уже третий самолет.

А на 23 мая запланирован митинг памяти Героя Беларуси Владимира Карвата, который ценой своей жизни спас две деревни (подробности).

В Барановичах утвердили эскиз памятного знака летчикам, которые погибли в мае, уводя падающий самолет от жилых домов. Вот как он будет выглядеть.

Силуэт самолета на фоне двух летящих журавлей разместят на месте гибели пилотов (подробности).