С дождями, туманами, но и теплом до +30: погода в Беларуси на неделю с 16 по 22 августа

Во второй декаде августа дыхание осени в Беларуси будет ощущаться сильнее - ночью и утром туманы, видимость будет снижаться до 500 метров. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Вторая декада августа в Беларуси все еще будет теплой. Прогноз на ближайшую неделю с 16 по 22 августа рассказали в эфире телеканала ОНТ.

На всю следующую неделю Беларусь подпадет под влияние атмосферного фронта и неустойчивых воздушных масс с запада Европы. Поэтому в ближайшие дни не обойдется без осадков: дожди и грозы с порывистым ветром, туманы с видимостью до 500 метров, высокая влажность - дыхание приближающейся осени будет более явным. Но и по-прежнему обещается высокий летний градус и тепло во многих регионах.

Ночью в понедельник, 16 августа, ночью похолодает до +11…+18 градусов. Днем станет гораздо теплее, однако с перепадом по регионам: от +23 по западу Беларуси до +30 по юго-востоку. Во вторник 17 августа, днем не будет уже такой жары - всего до +24…+28 выше ноля.

Со среды, 18 августа, с юго-западной части Европы на Беларусь сместится область высокого атмосферного давления. Снизиться облачность, будет меньше дождей. Но в северо-западных районах в середине недели вероятны дожди или грозы. Утренние туманы будут слабыми, но видимость местами может снижаться до 500 метров. В ночные часы около +12…+17 выше ноля, а днем около +22…+28 градусов.

Оставшуюся половину недели погоду сформирует активный южный циклон. Продвигаясь по западу Беларуси, он обещает облачную с прояснениями погоду, дожди пройдут почти повсеместно, сильнее всего подмочит западные регионы, где вероятны и грозы. Туманы не пропадут, а ночью будет холодать до +13…+18 выше ноля. Днем в четверг будет теплее, чем в пятницу. Соответственно: +23…+27 тепла 19 августа, и +23…+26 уже 20 августа.

В будущие выходные активный южный циклон с центром над странами Балтии продолжит контролировать атмосферные процессы, влажность повыситься до 90 процентов, в течение суток - облачно с дождями и грозами. Выходные будут слишком разными, поэтому планировать любой отдых лучше на субботу - воскресенье может подвести.

В субботу, 21 августа, в ночные часы +11…+17 градусов, а днем на севере республики всего +18, но и +28 тепла на юго-востоке. В воскресенье, 22 августа, днем будет еще прохладнее - всего +18…+21 выше ноля.

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