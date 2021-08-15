Стало известно, в чем подозревают задержанного в Минске философа Владимира Мацкевича

Философа Владимира Мацкевича перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО на Володарского. Фото: eurobelarus.info

О том, что через 10 суток после задержания не вышел на свободу философ Владимир Мацкевич, проинформировало БелаПАН. Сообщается, что задержанного философа перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО на Володарского.

По словам гендиректора международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» Андрея Егорова, то, что Мацкевич не вышел на свободу, может означать его арест.

- Обвинение должны предъявить в течение 10 суток. Пока он подозреваемый в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342 УК РБ), - прокомментировал Егоров на своей странице в Facebook.

Напомним, представители силовых структур пришли с обысками к представителям организации «ЕвроБеларусь» 4 августа. После обысков у бывшего главы этой организации Влада Величко, Владимира Мацкевича и социологов Татьяны Водолажской и Оксаны Шелест, их отвезли на допросы. Затем вечером того же дня Шелест и Величко отпустили, а Мацкевича и Водолажскую поместили в ИВС на Окрестина.

В субботу утром, 14 августа, Татьяна Водолажская вышла на свободу. Мацкевича, как говорилось выше, переместили в СИЗО на Володарского.

СПРАВОЧНО: Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» создана в Беларуси в 2007-ом году представителями организаций гражданского общества, зарегистрирована в Литве в 2009-ом.

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