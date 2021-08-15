Одного спасли, другого не успели: МЧС о происшествиях на водоемах Брестчины

В Брестской области 14 августа сотрудники МЧС несколько раз выезжали для спасения на воде. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе МЧС сообщили о происшествиях на водоемах Брестчины в минувшую субботу, 14 августа.

Так сообщается, что в деревне Ямно в Брестском районе в реке Мухавец едва не утонул 28-летний мужчина. Спасателям очевидцы позвонили около 13.40 часов, прибывшие сотрудники МЧС увидели тонущего мужчину в 35 метрах от берега реки.

- Застраховавшись спасательной веревкой, я поплыл к нему. Когда его схватил, мои товарищи за веревку потянули нас на берег. Мужчина потерял сознание, очнулся уже на берегу, - рассказал командир подразделения группы спасения на водах пожарной аварийно-спасательной части №3 Брестского гороотдела по ЧС Никита Панасик.

Спасенного мужчину госпитализировали.

А вот в Малоритском районе в субботу, 14 августа, трагедии избежать не удалось, пояснили в пресс-службе журналисту БелТА. Это произошло уже ближе к вечеру, около 20.10 часов в МЧС поступил звонок о происшествии на искусственном водоеме в деревне Толочно.

- Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1961 года рождения, - прокомментировали в пресс-службе.

Причины трагедии выясняются.

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