Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 августа 2021 года: 11 смертей и еще +1305 человек за сутки

В Беларуси продолжают выявлять новые случаи коронавируса - показатель растет. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно о том, сколько еще человек в Беларуси заразились коронавирусом на воскресенье, 15 августа. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения в официальном телеграм-канале.

Так сообщается, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 305 человек. За все время пандемии этот показатель уже составляет 461 тысячу 303 инфицированных.

Пропорционально увеличивается и количество выздоровевших: были выписаны еще 1 тысяча 418 пациентов, а за все время в Беларуси от коронавируса вылечились уже 455 тысяч 521 человек с выявленным COVID-19.

К сожалению, в Минздраве сообщили и о новых смертях, за сутки скончались 11 человек.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 604 пациента с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в ведомстве.

Также сообщается о проведенных исследованиях на коронавирус. За сутки было сделано еще свыше 20,4 тысячи тестов, а за все продолжительное время пандемии уже более 7,5 миллиона тестов на «ковид».

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