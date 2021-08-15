В Минэкономики сказали, что к 2025 году зарплаты в Беларуси вырастут: узнали, насколько

В 2025 году зарплата белорусов повысится на 20% Фото: Надежда БУТОВИЧ

В эфире телеканала «Беларусь 1» замминистра экономики рассказал о том, как будет меняться зарплата белорусов в ближайшую пятилетку. Так, по словам Юрия Чеботаря, рост доходов жителей Беларуси предусмотрен Госпрограммой социально-экономического развития страны на пятилетку - 2021-2025-ый годы примерно на 20 процентов. Доходы белорусов, по заявлению чиновника, вырастут примерно 1,2 раза, а в номинальном выражении - в 1,5 раза.

Кроме того, Чеботарь напомнил о требовании Александра Лукашенко по зарплатам бюджетников - «довести доходы педсостава до уровня среднереспубликанских». Также в 1,5 раза должны возрасти и доходы медиков.

Представитель Министерства экономики заметил, что данные зарплатные показатели - это «те точки, которые надо будет достигать», исходя из возможностей бюджета, работы реального сектора экономики и реализации инвестпроектов.

- Наши возможности продажи продукции на экспорт будут формировать соответствующие налоговые поступления в бюджет для того, чтобы создать возможности выплаты этой заработной платы,- добавил Юрий Чеботарь.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что согласно Госпрограмме социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025-ый годы, белорусские власти планируют увеличить продолжительность жизни белорусов: до 76,5 лет к 2025 году.

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