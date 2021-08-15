«Снимают изможденных на телефон»: в Госпогранкомитете Беларуси заявили о том, что латвийские пограничники силой выдворяют мигрантов

Одной из беженок-нелегалок потребовалась помощь медиков. Фото: стоп-кадр | видео ГПК

В Государственном погранкомитете Беларуси заявили о попытках латвийских пограничников насильно выдворить мигрантов. Информация об этом и видео с госграницы появились в телеграм-канале ГПК.

Так в пресс-службе Погранкомитета сообщили об инциденте, который произошел на участке Полоцкого погранотряда в субботу, 14 августа. Заявляется, что к государственной границе латвийские пограничники силой доставили группу беженцев из 18 человек, в числе которых были женщины и дети. В белорусском Госпогранкомитете сказали, что нелегалы были в истощенном состоянии.

- Было видно, что многие из них имеют признаки истощения и нуждаются в медпомощи, - подчеркнули в ГПК.

Так сообщается, что в какой-то момент одной из мигранток стало плохо, нелегалы стали обращаться за помощью к латвийской стороне.

- Но все действия латвийских силовиков свелись к хладнокровному наблюдению и фиксации происходящего на видео, - заявили в ГПК о том, что вместо помощи латвийские пограничники снимали беженцев на телефон.

Затем мигранты обратились за помощью к белорусским пограничникам, которые и вызвали на границу скорую медпомощь. Прибывшие медики осмотрели женщину и приняли решение о ее госпитализации. Женщину, гражданку Ирака, ее мужа и ребенка отвезли в Верхнедвинскую ЦРБ.

- Увидев приближение медиков, представители латвийской стороны спешно покинули линию границы и ретировались вглубь своей территории в лес, - подчеркнули в ГПК.

Сообщается, что госпитализированной женщине была оказана первая медицинская помощь, ее состояние теперь средней степени тяжести, она госпитализирована для дальнейшего врачебного наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ирак сказал о более жестких мерах для предотвращения нелегальной миграции, но и попросил Беларусь и Литву о гуманности.

Об этом заявили в Министерстве по делам миграции и перемещенных лиц Ирака (подробности).

МИД Ирака отреагировал на гибель гражданина своей страны вблизи белорусско-литовской границы.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье «убийство» (подробности).

На белорусско-российской границе задержали две группы мигрантов.

Мигранты были задержаны для проведения проверки и установления обстоятельств совершения правонарушений (подробности).