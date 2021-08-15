Воздух раскалится до +32: погода на 16 августа в Беларуси, вот где будет жарко

В Беларуси 16 августа сохранится теплая погода, но жарко будет далеко не во всех регионах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» писала о том, какой будет погода всю следующую неделю в Беларуси с 16 по 22 августа. Ожидается, что будет тепло, но с дождями, которые принесут атмосферные фронты c Западной Европы.

Кроме того, погода еще будет полярно отличаться в пределах белорусских регионов. Так в понедельник, 16 августа, будет очень жарко до +32 градусов, однако далеко не везде. Подробный прогноз появился на сайте pogoda.by.

Жаркая погода 16 августа прогнозируется на большей части Гомельщины и Могилевщины. Днем в этих областях температурные экстремумы достигнут +30…+32 тепла.

Хотя в среднем этот день будет облачным с прояснениями, местами прогнозируются непродолжительные дожди и даже грозы. И если на юго-востоке республики будет жарко, то в северо-западных и западных районах будет даже и прохладно +22…+23 тепла. В ночные часы около +11…+18 градусов.

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