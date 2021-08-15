«Папина дочка» Елизавета Арзамасова и Илья Авербух стали родителями

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

26-летняя актриса Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки» и 47-летний фигурист и тренер Илья Авербух стали родителями. Фотографию, на которой они держат новорожденного малыша, Лиза опубликовала в Инстаграм с лаконичной подписью: «Счастье…А А…».

«Ураааааа!!! Новый человек поздравляю вас от всей души! Аж мурашки бегут! Счастья и здоровья всей семье!!!», «какое счастье!!! поздравляю с вашими новыми чувствами, любви и новых открытий. здоровья вам, и вашему малышу. вы большие молодцы, я уверена у него и у вас будет прекрасная жизнь, и все вас ждет впереди!" - расплываются в поздравлениях коллеги и фанаты в комментариях. И начинают считать детей пары и разгадывать пол малыша. Кроме общего ребенка, у Ильи Авербуха есть 17-летний сын Мартин.

В комментариях с поздравлениями отметились Эдгар Запашный, Регина Тодоренко, Сати Казанова и другие известные люди.