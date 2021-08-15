Что происходит в Афганистане: «Талибан» объявил о захвате всей территории

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Движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Об этом сообщает местный телеканал.

- В Кабуле нет боевых действий, и движение взяло под свой контроль весь Афганистан», - говорится в твиттере Al Arabiya.

Накануне ресурс сообщал, что президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай сложит полномочия через несколько часов после того, как в Кабул войдут талибы. Исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал подтвердил, что власть будет передана переходному правительству без боя. По информации агентства Reuters, пост руководителя переходного правительства займет экс-глава Министерства внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали.

Талибы заверили, что все иностранцы, которые захотят покинуть Афганистан, смогут это сделать обеспечат через аэропорт Кабула. Те, кто захочет остаться, должны будут зарегистрировать свое присутствие у представителей движения.